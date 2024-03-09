У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара навчають проєктувати та збирати безпілотники. В університеті обладнали аудиторію, де виготовляють корпуси та електроніку для БпЛА, а також лабораторію з виробництва безпілотників. Один експериментальний зразок студент може зібрати за кілька днів, розповів Суспільному аспірант Макар Дробишев.
Під час навчання студенти створили тренувальну модель квадрокоптера. Григорій Пусь розповів: ця модель БпЛА доволі швидка, але складна у керуванні.
"Тридюймовий квадрокоптер — це доволі швидка модель. Це класна штука, але доволі складна в керуванні. Треба мати ще окуляри, апаратуру. Якщо ви новачок і вам хочеться зібрати просто дрон, політати — ви можете вкластися в 12 тисяч гривень спокійно”, — розказав студент.
В університеті обладнали аудиторію, де виготовляють корпуси та електроніку для БпЛА. За словами доцентки кафедри ракетно-космічних та інноваційних технологій Олени Карпович, для виготовлення корпусів дронів студенти користуються трьома спеціальними технологіями.
"Перша — просто зі стельових плиток, можемо вирізати та склеювати корпуси. Також в нас є така непомітна установка, яка дозволяє нам нагрівати полістирол та за формою зробити профіль крила. Третя технологія — це верстат, який дозволяє фрезерувати цей профіль та потім складати до повного корпусу вже БпЛА”, — розповіла вона.
Комплектуючі для виготовлення безпілотників замовляють в Україні та за кордоном.
"Вони відрізняються здебільшого лише розміром та вантажем, який вони можуть підняти. Але за рахунок електроніки, іншого акумулятора, іншої рами — ми можемо масштабувати деякі вироби та підлаштовувати під необхідні нам задачі”, — сказав аспірант Олександр Добродомов.
Один експериментальний зразок студент може зібрати за кілька днів. Розпочинають з 3D-моделювання, далі друкують зразки деталей на 3D-принтері, аби перевірити їхню міцність.
"Цей принтер саморобний, його не купували. Я теж допомагав збирати. Воно друкується кілька годин і буде друкуватися ще десь четвертину години”, — розказав студент Макар Дробишев.
Фахівців готують за двома освітніми програмами: комп’ютерний інжиніринг БпЛА та проєктування, виготовлення і експлуатація безпілотників.
"Трохи більше набрали на другу програму, там, де виготовлення, проєктування та експлуатація безпілотників. Це дуже важливі напрямки зараз. Саме за цим напрямом зараз майбутнє", — сказав ректор університету Сергій Оковитий.
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