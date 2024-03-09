У ніч з 8 на 9 березня 2024-го року в Полтавській області працювала протиповітряна оборона. Усього знищили 12 ударних БпЛА “Shahed”.
Про це написали на офіційному Telegram-каналі Повітряних сил України.
У ніч з 8 на 9 березня у кількох областях України працювала ППО. Усього із території РФ було випущено 15 БпЛА. Повітряним силам вдалося знищити 12. Зробили це в межах Полтавської, Донецької та Дніпропетровської областей.
Тривогу на Полтавщині 8 березня оголошували 8 разів. Останню о 23:12.
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