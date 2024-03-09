Вночі військові РФ завдали 23 удари по Сумській області

Вночі 9 березня російські військові здійснили 4 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 23 вибухи.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Краснопільську громаду обстріляли з РСЗВ (10 вибухів) та артилерії (3 вибухи).
По Середино-Будській громаді були удари з артилерії (5 вибухів) та міномету (5 вибухів).
Що відомо про обстріли Сумщини 8 березня
Протягом 8 березня російські війська 49 разів обстріляли Сумщину. Зафіксовано 249 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади. Мешканець Середино-Будської громади на Сумщині отримав поранення через мінометний обстріл.
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