На Одещині зросла захворюваність на скарлатину: зареєстровано понад 60 випадків

В Одеській області зросла захворюваність на скарлатину. Наразі серед дітей зареєстрували 61 випадок хвороби, з яких один став летальним через ускладнення.

Про це 8 березня повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За їхніми даними, підвищення захворюваності повʼязане з черговим циклічним підйомом. Востаннє такий реєстрували у 2014 році, коли захворіли 355 людей.

У 2023 році зафіксували 182 випадки захворювання на скарлатину, що у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році. Тоді переважно хворіли діти до 17 років — 97%, найвразливіша вікова група — 5-9 років (56%). Випадки реєстрували майже на всіх адміністративних територіях, зазначили в установі.

Що таке скарлатина та яка профілактика від неї

Скарлатина — це гостре антропонозне інфекційне захворювання групи стрептококових інфекцій, яке проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів ротоглотки та характерним висипом, зазначили у центрі.

В установі зауважили, що профілактика захворювання полягає у ранньому виявленні та ізоляції джерела інфекції. Хворим треба перебувати на карантині до 24 годин після отримання першої дози антибіотика. Якщо ліки не призначали, то впродовж 21 дня.

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