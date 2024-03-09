Хмарно та без опадів: синоптик про погоду на Черкащині

У Черкаській області 9 березня прогнозують мінливу хмарність. День пройде без опадів, а температура повітря вдень підніметься до +7.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

"У Черкаській області прогнозується збільшення хмарності, це проявляється у східній частині Черкащини, у західній переважає малохмарна погода, тому і сонця буде більше".

Втім, за словами синоптик, день пройде без опадів, температура повітря вдень збільшиться до +7, у Черкасах — +6.

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