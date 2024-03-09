Гатили з артилерії: як минула доба у громадах Миколаївщини

На Миколаївщині протягом восьмого березня армія Росії з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах. Люди не травмувалися.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

У відомстві зазначили, восьмого березня о 09:02, а також дев'ятого березня о 00:54 російські військові завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

Крім цього, протягом минулої доби о 10:02 та 14:32 армія Росії вдарила з артилерії по Куцурубській громаді. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний сектор у селі Дмитрівка.

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