Протягом минулої доби, 8 березня, російські військові атакували 12 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 8 березня 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 323 удари по містах та селах Запорізької області:

п'ять авіаційні — по Малій Токмачці й Роботиному;

атакувала з РСЗВ Роботине та Гуляйполе;

67 безпілотників застосувала по Запоріжжю, Гуляйполю, Новоданилівці, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці;

249 разів з артилерії обстріляла Гуляйполе, Оріхів, Новопавлівку, Преображенку, Левадне, Приморське та інші прифронтові міста та села.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 8 березня 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

"Надійшло щонайменше 15 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 8 березня 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 8 березня 2024 року. Фото: Telegram/Іван Федоров

Також минулої доби, 8 березня, на Оріхівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак армії РФ в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, в Генштабі ЗСУ.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber