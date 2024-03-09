НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Упродовж доби армія РФ завдала 323 удари по12 населених пунктах Запорізької області
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Упродовж доби армія РФ завдала 323 удари по12 населених пунктах Запорізької області

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обстріли по Запорізькій області 8 березня 2024
Наслідки обстрілів, Запорізька область, березень 2024 року. Фото: Телеграм/Іван Федоров

Протягом минулої доби, 8 березня, російські військові атакували 12 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби армія РФ завдала 323 удари по12 населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 8 березня 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 323 удари по містах та селах Запорізької області:

  • п'ять авіаційні — по Малій Токмачці й Роботиному;
  • атакувала з РСЗВ Роботине та Гуляйполе;
  • 67 безпілотників застосувала по Запоріжжю, Гуляйполю, Новоданилівці, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці;
  • 249 разів з артилерії обстріляла Гуляйполе, Оріхів, Новопавлівку, Преображенку, Левадне, Приморське та інші прифронтові міста та села.
Упродовж доби армія РФ завдала 323 удари по12 населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 8 березня 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

"Надійшло щонайменше 15 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Упродовж доби армія РФ завдала 323 удари по12 населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 8 березня 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Упродовж доби армія РФ завдала 323 удари по12 населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 8 березня 2024 року. Фото: Telegram/Іван Федоров

Також минулої доби, 8 березня, на Оріхівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак армії РФ в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
222 вибухи: протягом дня армія РФ завдала ударів по одинадцятьох громадах Сумщини
222 вибухи: протягом дня армія РФ завдала ударів по одинадцятьох громадах Сумщини
Обстріли Херсона, люди, влучення снаряда РФ
Авіаатака Херсона, обстріли Ольгівки, ідентифіковані картини. 745 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Наслідки обстрілу Українська 9 березня
Окупанти обстріляли три населених пункти, троє людей дістали поранення
Сили оборони відбили шість атак армії РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони відбили шість атак армії РФ поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області — Генштаб
На початок