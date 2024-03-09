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Сімсот сорок пʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області
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Сімсот сорок пʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

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Сімсот сорок пʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Український військовий, зображення ілюстративне. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

У ніч з 8 на 9 березня в Одеській області ніч минула без сигналів повітряної тривоги. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.

На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військового

На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця в Подільську. Про це 9 березня повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області. За їхніми даними, затриманий виявився жителем Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обирається запобіжний захід. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. У поліції зазначили, що він зізнався у скоєному.

На війні загинув військовий з Одещини

На війні загинув стрілець з Одеської області Вадим Євенко. Прощання із захисником відбудеться 10 березня.

Сімсот сорок пʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Загиблий Вадим Євенко. Фото: Офіційна сторінка Нерубайської сільської територіальної громади

Зранку армія РФ випустила ракету по Одещині: є влучання

Зранку армія РФ атакувала Одещину з літака тактичної авіації, випустивши ракету Х-31. Вона влучила в поле поза межами населеного пункту. Люди та інфраструктура не пошкоджені, повідомили у Силах оборони півдня.

В Одеські області оголосили повітряну тривогу: зафіксували ракету у напрямку Білгород-Дністровського району

В Одеській області сигнал повітряної тривоги пролунав о 9:02. Після цього у Повітряних силах повідомили про ракету з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району. Відбій дали о 9:22.

У Чорному морі відсутні російські кораблі

Станом на 07:00 армія РФ не тримає у Чорному морі кораблі, в Азовському — один. Ракетоносії не виведені на чергування, повідомили у ВМС ЗСУ.

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