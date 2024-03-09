Сімсот сорок пʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військового

На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця в Подільську. Про це 9 березня повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області. За їхніми даними, затриманий виявився жителем Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обирається запобіжний захід. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. У поліції зазначили, що він зізнався у скоєному.