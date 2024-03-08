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"Це тебе розтрощує, виймає серце". У Дніпрі відбулася презентація документального фільму про війну "Довга доба"
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"Це тебе розтрощує, виймає серце". У Дніпрі відбулася презентація документального фільму про війну "Довга доба"

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Кіно, документалістика, Бадоєв, Дніпро
У Дніпрі відбулася презентація документальної стрічки про війну «Довга доба». Суспільне Дніпро

У Дніпрі відбулася презентація документальної стрічки Алана Бадоєва «Довга доба» – про війну в Україні. Захід провели в культурно-діловому центрі «Менора» за участі її творця, повідомляє Суспільне.

Як розповів Алан Бадоєв, його співавторами є 12 тисяч українців. Вони надали йому 200 годин відео, знятого на мобільні телефони в перші дні повномасштабного вторгнення в різних містах та селах України. Відео розповідає про атаки армії РФ, життя у підвалах й під обстрілами, евакуацію тощо.

"Це тебе розтрощує, виймає серце". У Дніпрі відбулася презентація документального фільму про війну "Довга доба"
Алан Бадоєв. Суспільне Дніпро

Деякі кадри брали з розбитих гаджетів тих, хто вижив і не вижив під час війни, зазначив режисер.

«Іноді це останні відео людей, останні миті життя. Коли ми отримували ці відео – і через відеофайли, і іноді нам редакторка приносила розбиті, розтрощені телефони – телефони, які російські військові забирали в людей, били їх сокирами, закопували, а людей – мучили. Ми діставали файли з таких телефонів, завантажували на монтажний стіл… І.. Здається, коли ти 20 років працюєш у кіно, ти бачив усе. Але ні. Коли ти відчуваєш, що працюєш з життям людини, – дивишся годину-дві матеріалу, встигаєш полюбити цю людину, а потім вона гине – це тебе розтрощує, виймає серце», – поділився режисер.

"Це тебе розтрощує, виймає серце". У Дніпрі відбулася презентація документального фільму про війну "Довга доба"
На показі в Дніпрі. Суспільне Дніпро

Як зазначив Бадоєв, над кінострічкою він разом з командою працював півтора року.

«Чому ми так довго робили цей фільм? Тому що 200 годин матеріалу. По-друге, інколи ми працювали, а потім в сльозах перед екраном казали: Не можу». І робили тиждень перерви», – розповів він.

Кошторис фільму Бадоєв не розголошує, однак каже: усі вкладені гроші – особисто його.

За словами режисера, всі покази стрічки в Україні й за кордоном будуть доброчинними. На них збиратимуть гроші на лікування тяжкопоранених українських військових.

Наприкінці лютого на першому кінофестивалі фільмів, знятих під час російсько-української війни, «Cinema for Victory» стрічка Бадоєва здобула гран-прі. Статуетку вручав американський актор Шон Пен. Днями фільм показали в штаб-квартирі НАТО.

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