Програма "Власна справа": як отримати грант у Донецькій області

За державною програмою "Власна справа" ще п'ятеро людей з Донецької області, отримають мікрогранти на розвиток власної справи. Загальна сума грантів — 1 млн 250 тис. гривень.
Про це йдеться у повідомленні Донецької ОВА та центру зайнятості.
"Ці люди подавалися на грант з 29 січня по 11 лютого 2024 року", — йдеться у повідомленні.
Якщо поділити загальну суму грантів на п'ятьох підприємців, то кожен отримав по 250 тисяч гривень.
Всі вони мають створити десять нових робочих місць.
З квітня 2023 року, саме стільки діє програма, підприємці створили 66 робочих місць, зі 129.
За даними порталу "Дія" термін подачі заявок на отримання мікрогрантів триватиме до 10 березня, а наступний — з 11 березня по 24 березня. Подальші етапи подачі заявок тут.
Хто може податись на допомогу, скільки коштів можна отримати та які обов'язки:
Податись можна людям віком від 18 до 65 років. Розмір допомоги — до 250 тисяч гривень. Кошти надають на започаткування або розширення свого бізнесу.
- створити нові робочі місця протягом шести місяців з дня отримання коштів;
- використати кошти гранту протягом шести місяців з дати отримання грошей;
- повернути грант у вигляді сплачених податків та зборів;
- надавати доступ фахівцям Державному центру зайнятості для моніторингу та контролю за додержанням умов договору.
- є обмеження щодо відсотка покриття розміру гранту по напрямах витрат;
- негативна ділова репутація є підставою для відмови у розгляді бізнес-плану;
- доопрацювати бізнес-план можна тільки один раз, а виправлений бізнес-план необхідно відправити протягом 15 календарних днів з дня отримання повідомлення;
- укласти договір та відкрити рахунок протягом 15 днів з дня отримання позитивного рішення;
- необхідно забезпечити працевлаштування на нові робочі місця не менше ніж на 24 місяці.
Як отримати грант за програмою "Власна справа" у Донецькій області:
- скласти бізнес-план;
- подати заяву на отримання гранту на розвиток власної справи;
- захистити бізнес-план;
- отримати рішення та відкрити рахунок на який будуть зараховані кошти.
Як подати заявку на отримання гранту "Власна справа":
- Через "Дію"
Перший крок: зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою BankID або електронного підпису. Якщо ви фізична особа підприємиць (ФОП) або юридична особа, то необхідно скористатися ключем ФОП або керівника юридичної особи з ЄДРПОУ підприємства.
Другий крок: заповніть онлайн-заявку.
Третій крок: прикріпіть бізнес-план за формою. З прикладом заповненого бізнес-плану ви можете ознайомитися тут.
Четвертий крок: підпишіть електронним підписом та відправте.
- Якщо вам потрібна консультація особисто щодо програми, зверніться до Ощадбанку.
Відеоінструкція, як подати заявку.
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