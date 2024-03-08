Програма "Власна справа": як отримати грант у Донецькій області

За державною програмою "Власна справа" ще п'ятеро людей з Донецької області, отримають мікрогранти на розвиток власної справи. Загальна сума грантів — 1 млн 250 тис. гривень.

Про це йдеться у повідомленні Донецької ОВА та центру зайнятості.

"Ці люди подавалися на грант з 29 січня по 11 лютого 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Якщо поділити загальну суму грантів на п'ятьох підприємців, то кожен отримав по 250 тисяч гривень.

Всі вони мають створити десять нових робочих місць.

З квітня 2023 року, саме стільки діє програма, підприємці створили 66 робочих місць, зі 129.

За даними порталу "Дія" термін подачі заявок на отримання мікрогрантів триватиме до 10 березня, а наступний — з 11 березня по 24 березня. Подальші етапи подачі заявок тут.

Хто може податись на допомогу, скільки коштів можна отримати та які обов'язки:

Податись можна людям віком від 18 до 65 років. Розмір допомоги — до 250 тисяч гривень. Кошти надають на започаткування або розширення свого бізнесу.

створити нові робочі місця протягом шести місяців з дня отримання коштів;

використати кошти гранту протягом шести місяців з дати отримання грошей;

повернути грант у вигляді сплачених податків та зборів;

надавати доступ фахівцям Державному центру зайнятості для моніторингу та контролю за додержанням умов договору.

є обмеження щодо відсотка покриття розміру гранту по напрямах витрат;

негативна ділова репутація є підставою для відмови у розгляді бізнес-плану;

доопрацювати бізнес-план можна тільки один раз, а виправлений бізнес-план необхідно відправити протягом 15 календарних днів з дня отримання повідомлення;

укласти договір та відкрити рахунок протягом 15 днів з дня отримання позитивного рішення;

необхідно забезпечити працевлаштування на нові робочі місця не менше ніж на 24 місяці.

Як отримати грант за програмою "Власна справа" у Донецькій області:

скласти бізнес-план;

подати заяву на отримання гранту на розвиток власної справи;

захистити бізнес-план;

отримати рішення та відкрити рахунок на який будуть зараховані кошти.

Як подати заявку на отримання гранту "Власна справа":

Через "Дію"

Перший крок: зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою BankID або електронного підпису. Якщо ви фізична особа підприємиць (ФОП) або юридична особа, то необхідно скористатися ключем ФОП або керівника юридичної особи з ЄДРПОУ підприємства.

Другий крок: заповніть онлайн-заявку.

Третій крок: прикріпіть бізнес-план за формою. З прикладом заповненого бізнес-плану ви можете ознайомитися тут.

Четвертий крок: підпишіть електронним підписом та відправте.

Якщо вам потрібна консультація особисто щодо програми, зверніться до Ощадбанку.

Відеоінструкція, як подати заявку.

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