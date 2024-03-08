8 березня у місті Сіверськ на Донеччині двоє чоловіків поранені внаслідок влучання російського ударного FPV-дрона в автівку.
Про це повідомила прокуратура Донеччини.
"64-річного водія доставили до лікарні з опіками у тяжкому стані, а його 85-річний пасажир 85 років — з контузією й пораненням руки", — йдеться у повідомленні обласної прокуратури.
Як уточнила Суспільному Донбас речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, це сталось об 11 годині.
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