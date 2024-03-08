Ми розраховуємо, що порти Миколаєва відновлять свою діяльність — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Стамбулу восьмого березня наголосив на роботі "зернового коридору" та безпеки судноплавства у Чорному морі. Зокрема йшлося про відновлення роботи портів Миколаєва.

Про це говорив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з турецьким колегою Реджепом Ердоганом.

"Будь-які пропозиції щодо врегулювання цієї війни ми повинні починати з формули, що запропонувала держава, яка сьогодні захищає свою землю і свій народ. Саміт, на якому буде один із пунктів, це питання щодо харчової безпеки", — каже посадовець.

Харчова безпека (food security) пов'язана з вільним судноплавством у Чорному морі, додав Володимир Зеленський.

"Ми всі дуже зацікавлені, щоб продовжував працювати "зерновий коридор", який забезпечує продукцією інші держави, а також економікою нашого фермера і бюджет", — говорить Зеленський.

Крім роботи одеських портів, глава держави розраховує на відновлення діяльності портів Миколаєва.

"Хочемо, щоб Миколаїв економічно розростався, або почав навіть жити. Ми розраховуємо, що порти Миколаєва, виробництва, відповідно тисячі робочих місць відновлять свою діяльність", — розповів президент.

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