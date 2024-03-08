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У Києві запрошують школярів пільгових категорій на безоплатне IT-навчання
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У Києві запрошують школярів пільгових категорій на безоплатне IT-навчання

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У Києві запрошують школярів пільгових категорій на безплатне IT-навчання
Джерело: pexels.com

Благодійна школа "Розумне Майбутнє" анонсувала набір дітей 11-17 років на безплатне IT-навчання. Курси організовують онлайн для пільгових категорій громадян.

Про це освітній заклад інформує на своїй сторінці у Facebook.

Курс дає базові навички побудови сайтів та ознайомлення зі світом програмування. Для розробки використовуються мови розмітки вебсайт HTML та CSS.

"Учні вивчають правила побудови сторінок, а саме основних елементів сторінки: блоків тексту, картинок, таблиць та форм. За допомогою CSS можна надати елементам різних властивостей: їх розміщення, зміна кольорів тексту, зміна форми обʼєктів та проста анімація", — йдеться у повідомленні.

Учні, які успішно завершать навяання, зможуть продовжити навчання на поглибленому курсі.

Безкоштовно навчатись зможуть діти, що належать до таких пільгових категорій:

  • Діти-сироти, напівсироти;
  • Діти з багатодітних родин (3-є та більше дітей);
  • Діти з інвалідністю;
  • Діти переселенці (ВПО);
  • Діти учасників АТО, УБД, військовослужбовців.

Щоб долучитися до навчання, потрібно заповнити форму за посиланням.

Раніше у Києві повідомили, що започатковують стартап для стійкості житлових будинків. Інноваторів шукають серед молоді, підприємців та айті-розробників. Конкурс відбудеться 26-27 червня 2024 року.

У КМДА розповіли, коли почнуть записувати дітей у перші класи. Прийом документів розпочнеться раніше під час весняних канікул, 25 березня, і триватиме до 31 травня. Документи прийматимуть не тільки особисто, а й в електронному вигляді або у вигляді поштових листів.

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