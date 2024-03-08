У Києві запрошують школярів пільгових категорій на безоплатне IT-навчання

Благодійна школа "Розумне Майбутнє" анонсувала набір дітей 11-17 років на безплатне IT-навчання. Курси організовують онлайн для пільгових категорій громадян.

Про це освітній заклад інформує на своїй сторінці у Facebook.

Курс дає базові навички побудови сайтів та ознайомлення зі світом програмування. Для розробки використовуються мови розмітки вебсайт HTML та CSS.

"Учні вивчають правила побудови сторінок, а саме основних елементів сторінки: блоків тексту, картинок, таблиць та форм. За допомогою CSS можна надати елементам різних властивостей: їх розміщення, зміна кольорів тексту, зміна форми обʼєктів та проста анімація", — йдеться у повідомленні.

Учні, які успішно завершать навяання, зможуть продовжити навчання на поглибленому курсі.

Безкоштовно навчатись зможуть діти, що належать до таких пільгових категорій:

Діти-сироти, напівсироти;

Діти з багатодітних родин (3-є та більше дітей);

Діти з інвалідністю;

Діти переселенці (ВПО);

Діти учасників АТО, УБД, військовослужбовців.

Щоб долучитися до навчання, потрібно заповнити форму за посиланням.

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