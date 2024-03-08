У Дніпрі, на вулиці Коксовій, вставляють вікна в будинках, пошкоджених через атаку армії РФ. Про це повідомили в пресслужбі міської ради Дніпра.
За повідомленням, у трьох багатоквартирних будинках у 70 вікнах замінили скло, нині вставляють 50 нових вікон.
"Плануємо завершити за кілька днів", — сказав директор департаменту житлового господарства міськради Сергій Файфер.
Пошкоджений будинок, Дніпро, 8 березня 2024 року. Фото: Міськрада Дніпра
На вулиці Коксовій уночі проти 26 лютого через падіння уламків дрона вибило вікна у трьох п'ятиповерхівках. Зараз бригади замінюють вікна на сходових клітинах у будинку № 20.
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