У Дніпрі до дня народження Тараса Шевченка прикрасили пам'ятник на Монастирському острові. Про це повідомили в міськраді Дніпра.
У руці Кобзар тримає 18-метровий український прапор. Прикрасили також постамент — "вишиванкою".
"Шевченко — один з найвідоміших на весь світ поетів, що боровся за українську націю. Ми повинні це пам'ятати, особливо під час повномасштабного вторгнення Росії", — сказав директор КП "Міська інфраструктура" міськради Олексій Тесля.
У Дніпрі до дня народження Шевченка прикрасили пам'ятник. Фото: Міськрада Дніпра
Напередодні поряд з одним з найбільших у світі пам'ятників письменнику декламували твори поета, грали музики. Такий захід на честь дня народження Шевченка в Дніпрі — традиція.
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