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З 18-метровим прапором України та вишиванкою. У Дніпрі до дня народження Шевченка прикрасили пам'ятник
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З 18-метровим прапором України та вишиванкою. У Дніпрі до дня народження Шевченка прикрасили пам'ятник

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Шевченко, монумент, Дніпро
Пам'ятник Шевченку, Дніпро, березень 2024 року. Фото: Міськрада Дніпра

У Дніпрі до дня народження Тараса Шевченка прикрасили пам'ятник на Монастирському острові. Про це повідомили в міськраді Дніпра.

У руці Кобзар тримає 18-метровий український прапор. Прикрасили також постамент — "вишиванкою".  

"Шевченко — один з найвідоміших на весь світ поетів, що боровся за українську націю. Ми повинні це пам'ятати, особливо під час повномасштабного вторгнення Росії", — сказав директор КП "Міська інфраструктура" міськради Олексій Тесля.
З 18-метровим прапором України та вишиванкою. У Дніпрі до дня народження Шевченка прикрасили пам'ятник
У Дніпрі до дня народження Шевченка прикрасили пам'ятник. Фото: Міськрада Дніпра

Напередодні поряд з одним з найбільших у світі пам'ятників письменнику декламували твори поета, грали музики. Такий захід  на честь дня народження Шевченка в Дніпрі — традиція.

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