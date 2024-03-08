Російські військові 8 березня обстріляли з артилерії селище Південне Бахмутського району та село Бердичі Очеретинської громади Донецької області. Внаслідок цього поранені чоловік та жінка.

Про це Суспільному Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

"О 10:20 російська обстріляла Південне. 23-річний чоловік, який був на подвір'ї, отримав осколкове поранення. Йому надали медичну допомогу. Об 11:30 російські солдати обстріляли Бердичі. Під час обстрілу поранена 68-річна місцева жителька, яка була у підвалі", — розповіла Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.

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