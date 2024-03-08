Шестеро футболісток з Волині потрапили до дівочої збірної України WU-17

Одразу шестеро гравчинь жіночого футбольного клубу "Ладомир" з Волині потрапили до дівочої збірної України WU-17.
Як повідомили на сторінці команди у соцмережах, головний тренер дівочої збірної Сергій Сапронов оприлюднив список із 20-х гравчинь.
Волинянок уже викликали на навчально-тренувальний збір для подальшої участі у другому етапі Чемпіонату Європи УЄФА 2023/2024 рр.
До списку гравців жіночої збірної потрапили:
- Ігнатенко Марія (захисник)
- Савкіна Вікторія (півзахисник)
- Коновалова Софія (нападник)
- Гладун Зоряна (півзахисник)
- Артеменко Дарія (півзахисник)
- Саноцька Вікторія (захисник)
Як зазначили на сайті Асоціації футболу України, 8 березня шестеро волинянок у складі дівочої збірної України WU-17 вирушили до міста Делфт у Нідерландах для участі в навчально-тренувальному зборі.
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