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Сили оборони відбили шість атак армії РФ на Оріхівському напрямку
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Сили оборони відбили шість атак армії РФ на Оріхівському напрямку

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Сили оборони України відбили 6 атак армії РФ на Оріхівському напрямку
ЗСУ, ілюстративне. Фото: Оперативне командування "Схід"

На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили шість атак окупантів в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового, Запорізької області.

Про це сьогодні, 8 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку армія РФ шість разів атакувала позиції українських захисників в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового", — йдеться в повідомленні.

Окрім цього, в Генштабі зазначили, що артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Запорізької області, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка та П’ятихатки.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 7 березня, російські військові атакували 11 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів дістав поранень 81-річний чоловік, який нині знаходиться у лікарні.

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