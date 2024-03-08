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Спортсмени з Дніпра здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях з вільної боротьби
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Спортсмени з Дніпра здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях з вільної боротьби

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Спорт, вільна боротьба, Дніпро
Переможці змагань. Фото: Міськрада Дніпра

Дніпровські спортсмени стали призерами на всеукраїнських змаганнях з вільної боротьби серед юнаків та дівчат U-15. Про це повідомили в пресслужбі міської ради Дніпра.

Вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра вибороли 2 медалі на чемпіонаті України з вільної боротьби U-15:

  • 3 місце — Анна Ровенська;
  • 3 місце — Тимур Абумуслімов.

Змагання завершилися в Ужгороді. Вони були відбірковими на чемпіонат Європи, який буде проходити влітку в Греції.

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