Дніпровські спортсмени стали призерами на всеукраїнських змаганнях з вільної боротьби серед юнаків та дівчат U-15. Про це повідомили в пресслужбі міської ради Дніпра.
Вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра вибороли 2 медалі на чемпіонаті України з вільної боротьби U-15:
- 3 місце — Анна Ровенська;
- 3 місце — Тимур Абумуслімов.
Змагання завершилися в Ужгороді. Вони були відбірковими на чемпіонат Європи, який буде проходити влітку в Греції.
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