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Армія РФ продовжує наступ на кількох напрямках. За добу ЗСУ 74 рази вступали у бойові зіткнення — Генштаб
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Армія РФ продовжує наступ на кількох напрямках. За добу ЗСУ 74 рази вступали у бойові зіткнення — Генштаб

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ЗСУ
Український військовий 41-ї бригади курить в окопі на лінії фронту під Куп'янськом, Харківщина, 23 січня 2024 року. Фото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення з російським військом.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 8 березня.

"Загалом противник завдав 7 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Сопич, Сидорівка та Волфине Сумської області та Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 40 населених пунктів. Серед них: Сеньківка, Єліне, Блешня, Луб’яне Чернігівської області; Баранівка, Басівка, Запсілля, Грабовське Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку окупанти 3 рази атакували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Голубівка, Синьківка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області, де він намагався прорвати оборону. Також армія РФ Завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Білогорівка, Макіївка Луганської області та в районі Серебрянського лісництва. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів. Серед них: Макіївка та Білогорівка Луганської області; Терни та Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де він намагався покращити своє тактичне положення. Також окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Гольмівський та Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Часів Яр, Нью-Йорк та Григорівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 14 атак російських підрозділів у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Прогрес, Новобахмутівка, Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів. Серед них: Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати армію РФ у районах Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де вона за підтримки авіації 18 разів намагалась прорвати оборону. Також противник завдав авіаційних ударів у районі населеного пункту Володимирівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів. Серед них: Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку росіяни 6 разів атакували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них: Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку росіяни обстріляли з артилерії та мінометів райони понад 20 населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей. Серед них: місто Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки, Новотягинка.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема по двох Р-330Ж “Житель”, та 1 складу боєприпасів російських окупантів.

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