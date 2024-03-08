Двоє школярок з Дніпропетровщини стали переможницями Всеукраїнського творчого конкурсу, присвяченого Шевченківським дням. Про це повідомили в обласній військових адміністрації.

За повідомленням, загалом до конкурсу долучилися понад 600 дітей з Дніпропетровщини. Він відбувся в кілька турів. Зрештою до Києва відправили 10 найкращих робіт.

Твори учнів були представлені у двох номінаціях – образотворче та декоративно-прикладне мистецтво. Від Дніпропетровщини переможницями стали школярки з Кам’янського та Новомосковського районів, зокрема 17-річна Катерина Баглай з роботою "Пісня козака".

Цю картину дівчина малювала пів місяця.

"Обрала гуаш й техніку кубізм. Робота виконана в яскравих відтінках. Козак – моя асоціація з Тарасом Шевченком. І те, що він грає на кобзі – це теж символічно", – розповіла КАтерина.

Цей всеукраїнський конкурс проходить щороку. Він популяризує творчу спадщину Тараса Шевченка.

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