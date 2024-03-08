Заступника голови Закарпатської ОВА Петра Добромільського 8 березня Кабінет міністрів України призначив керівником Державної служби України у справах дітей.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Міністерства соціальної політики України.

За інформацією відомства, колишній заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський очолив Державну службу України у справах дітей, створену у вересні 2023 року.

"Петро Добромільський — досвідчений управлінець, який працював заради добробуту дітей свого регіону. І продовжить захищати інтереси дітей — тепер уже в масштабах всієї країни на посаді Голови Служби", — зазначила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Що відомо про Петра Добромільського

Петро Добромільський народився у селі Білки Хустського району. З 2005 по 2021 рік працював на керівних посадах в Іршавській РДА, був депутатом Іршавської районної ради п'ятого і шостого скликань. Двічі обирався депутатом Закарпатської обласної ради: від партії "Єдиний Центр" у 2015 році та від партії "Слуга Народу" — у 2020 році.

З травня 2021 року був призначений заступником голови Закарпатської ОДА. Курував напрямки соціального захисту, пенсійного забезпечення, сімейної політики, протидії торгівлі людьми, міграції населення та архівної справ.

Також з листопада до грудня 2021 року Петро Добромільський тимчасового виконував обов'язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

За що відповідає Державна служба у справах дітей:

координація соціальної підтримки і соціальних послуг для сімей з дітьми;

моніторинг дотримання законодавства щодо захисту прав дітей;

супровід громади під час процесу налагодження на місцях систем захисту дітей;

взаємодія з дипломатичними установами України для захисту прав дітей за кордоном і їхнього повернення в Україну.

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