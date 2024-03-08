Сьогодні, 8 березня, Львівська обласна військова адміністрація оприлюднила список громадських організацій і благодійних фондів, водії яких виїхали за системою "Шлях" і не повернулися до України. Йдеться про 62 організації.

Список надали на запит NGL.media.

"Оприлюднені ЛОВА дані навряд чи повні, оскільки ґрунтуються виключно на підставі листів Державної прикордонної служби (ДПСУ), яка періодично інформує ЛОВА про порушення внесеними до системи "Шлях" волонтерами термінів перебування за кордоном. Тому, якщо ДПСУ не надсилала таких листів щодо певних організацій, то їх відповідно не буде у цьому списку", — йдеться у матеріалі NGL.media.

У списку є 62 громадські організації та благодійні фонди. Загалом ідеться про 1786 водіїв призовного віку, які виїхали за кордон через систему "Шлях" і не повернулися вчасно.

Згідно зі списком, наданим Львівською ОВА, найбільше водіїв виїхало від Миколаївського міського об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" — 137 чоловіків призовного віку. 121 водій виїхав за допомогою благодійної організації "Благодійний фонд "Легіон Січових Стрільців", а 103 — від громадської організації "Комісія із боротьби з корупцією м. Самбір". Далі в списку такі організації: