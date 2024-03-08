Сьогодні, 8 березня, Львівська обласна військова адміністрація оприлюднила список громадських організацій і благодійних фондів, водії яких виїхали за системою "Шлях" і не повернулися до України. Йдеться про 62 організації.
Список надали на запит NGL.media.
"Оприлюднені ЛОВА дані навряд чи повні, оскільки ґрунтуються виключно на підставі листів Державної прикордонної служби (ДПСУ), яка періодично інформує ЛОВА про порушення внесеними до системи "Шлях" волонтерами термінів перебування за кордоном. Тому, якщо ДПСУ не надсилала таких листів щодо певних організацій, то їх відповідно не буде у цьому списку", — йдеться у матеріалі NGL.media.
У списку є 62 громадські організації та благодійні фонди. Загалом ідеться про 1786 водіїв призовного віку, які виїхали за кордон через систему "Шлях" і не повернулися вчасно.
Згідно зі списком, наданим Львівською ОВА, найбільше водіїв виїхало від Миколаївського міського об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" — 137 чоловіків призовного віку. 121 водій виїхав за допомогою благодійної організації "Благодійний фонд "Легіон Січових Стрільців", а 103 — від громадської організації "Комісія із боротьби з корупцією м. Самбір". Далі в списку такі організації:
- БО "БФ "Промінь нашої надії" — 91 водій;
- БО "БФ "Відродження нашої України" — 84 водії;
- БО "БФ "Наші добрі справи" — 63 водії;
- БО "БФ "Байрактар" — 60 водіїв;
- БО "БФ "Здійснити мрію" — 58 водіїв;
- БО "БФ "Сприяння та допомоги" — 55 водіїв;
- БО "БФ "Світ любові" — 52 водії;
- ГО “Наш світогляд" — 49 водіїв;
- ГС "Українська гільдія активістів" — 48 водіїв;
- БО БФ "Рідна ненька" — 45 водіїв;
- ГО "Громадська екологічна ініціатива" — 44 водії;
- БФ "Чистий Київ" — 44 водії;
- ГО "Небайдужі громадяни" — 40 водіїв;
- БФ "Український джавелін" — 40 водіїв;
- ГО "Ідея єдності" — 39 водіїв;
- БФ "Збройні волонтери України" — 39 водіїв;
- ЛОБФ "Темп" — 37 водіїв;
- ЛОБФ "Св. Анни і св. Петра" — 35 водіїв;
- БО БФ "Код-Паляниця" — 30 водіїв;
- БФ "Козацький гарт" — 29 водіїв;
- ГС "Українська народна сила" — 28 водіїв;
- БО БФ "Промінь допомоги" — 28 водіїв;
- ГО "Громадська турбота" — 27 водіїв;
- Західно-українська автотранспортна асоціація — 27 водіїв;
- ГО "Корпус сприяння армії" — 26 водіїв;
- БО "БФ "Ремігранти" — 24 водії;
- ГО "Наше ідеальне місто" — 23 водії;
- УСФ "Львівські леви" — 23 водії;
- БО "БФ "Наша мрія" — 18 водіїв;
- МБФ "Загін небайдужих" — 17 водіїв;
- БФ "Гуманітарний конвой нації" — 16 водіїв;
- ГО "Ініціатива та порядок" — 15 водіїв;
- БФ "Мрія малечі" — 15 водіїв;
- Асоціація громадських об'єднань з реалізації гуманітарних програм та програм соціального захисту населення — 15 водіїв;
- БО "Благодійний фонд "Підтримай АЗОВ" — 14 водіїв;
- БО "Фонд "Український легіонер" — 13 водіїв;
- БФ "Мир. Країна. Свобода" — 12 водіїв;
- БФ "Національний шлях" — 12 водіїв;
- ГО "Ініціатива Е+" — 11 водіїв;
- ГО “Освітньо-європейський центр Феодосії Колесник" — 10 водіїв;
- БО "БФ ХОУП.ЮА" — 10 водіїв;
- Громадська організація “Хто як не ми?!" — 9 водіїв;
- МБФ "Оберіг надії" — 7 водіїв;
- Рада оборони Стрийської громади Стрийського району — 6 водіїв;
- БФ "Пліч-о-пліч" — 6 водіїв;
- БО БФ "Соціальні стратегії" — 6 водіїв;
- ГО "Руки надії" — 5 водіїв;
- ГО "Асоціація сприяння будівельно-інвестиційній діяльності" — 3 водії;
- ГО "Всеукраїнський альянс громадян соціально-патріотичних проектів та національного розвитку "Пліч о пліч" — 3 водії;
- Центр НПВ імені Кирила Осьмака Самбірського району Львівської області — 2 водії;
- БО "МБФ "Чисте небо" — 2 водії;
- БО "Фонд невідкладної допомоги ЗСУ "Чисте небо" — 2 водії;
- БО "Фонд допомоги вимушено переселеним людям" — 2 водії;
- Військова частина А1145 — 1 водій;
- Асоціація “Євротерм Україна" — 1 водій;
- БО "Благодійний фонд "Гілка оливи" — 1 водій;
- ГО "Спілка підприємців Самбора" — 1 водій;
- БФ "Саппортерс оф Юкрейн" — 1 водій;
- БФ "Екватор" — 1 водій.