У Запоріжжі за державну зраду заочно засудили колишнього т.в.о. начальника Азовського басейнового управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України, який, за даними слідства, добровільно пішов на співпрацю з росіянами в тимчасово окупованому Бердянську.

Про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі та ДБР.

За даними слідства, чоловік із перших днів тимчасової окупації Бердянська допомагав росіянам створювати "відділ охорони навколишнього середовища", який і очолив:

"Він беззаперечно виконував вказівки та розпорядження керівників окупаційної адміністрації, підшукав кадри, активно схиляв співробітників Азовського рибоохоронного патруля до співпраці з окупантами, контролював і вилучав вилов у місцевих рибалок та передавав його окупантам", — йдеться в повідомленні.

Засуджений за держзраду посадовець рибгоспу. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Також чоловік незаконно використовував водний транспорт рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління:

"Обвинувачений передав окупантам у користування флот управління, ділився інформацією щодо розташування військової техніки ЗСУ, "світився" у матеріалах пропагандистських ЗМІ", — йдеться в повідомленні.

Чоловіка заочно визнали винним за ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада) та засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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