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Обмеження руху транспорту у Києві: на вихідних дорожники проводитимуть ремонт. Де саме
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Обмеження руху транспорту у Києві: на вихідних дорожники проводитимуть ремонт. Де саме

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Обмеження руху транспорту у Києві
Фото: УНІАН (ілюстративне)

У суботу, 9 березня 2024 року, триватиме ямковий ремонт на вулицях Хрещатик і Сумська. На окремих ділянках доріг частково обмежуватимуть рух транспорту. Також 9 та 10 березня зміниться рух деяких столичних трамваїв через ремонт колій.

Про це інформує офіційний портал Києва з посиланням на "Київавтодор".

Із 08:00 9 березня до закінчення руху 10 березня трамваї курсуватимуть:

  • на вул. Хрещатик – від Володимирського узвозу до бульв.Тараса Шевченка;
  • на вул. Сумській – від вул. Холодноярської до вул. Козацької;

Також у КМДА попередили, що 9 та 10 березня внесуть зміни в маршрути трамваїв № 11-К, 16-К, 19-К через ремонт колій.

Із 08:00 9 березня до закінчення руху 10 березня трамваї курсуватимуть:

  • маршрут № 11-К — від вул. Йорданської до вул. Семена Скляренка;
  • маршрут № 16-К – частина – від ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка, частина залишається без змін;
  • маршрут № 19-К – від пл. Тараса Шевченка до вул. Семена Скляренка.

У маршрут трамваїв № 12-К зміни не вносяться.

Раніше повідомлялося, що до 31 березня буде перекритий спуск для пішоходів до станції швидкісного трамвая біля зупинки громадського транспорту "Вул. Олександри Екстер".

У Києві до 5 квітня перекритий рух транспорту ділянкою розв'язки на перетині вулиць Дегтярівської та Олександра Довженка. Зміни пов'язані з продовженням реконструкції цієї розв'язки.

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