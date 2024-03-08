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Христину Замулу призначили заступницею начальника Львівської ОВА
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Христину Замулу призначили заступницею начальника Львівської ОВА

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Христину Замулу призначили заступницею начальника Львівської ОВА
Христина Замула. Фото: Facebook / Christina Zamula

Сьогодні, 8 березня, у Кабінеті Міністрів України погодили призначення львівської посадовиці Христини Замули заступницею начальника Львівської ОВА. До цього вона очолювала Львівську районну державну адміністрацію.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Сьогодні, 8 березня, Кабінет Міністрів України погодив звільнення Христини Замули із посади голови Львівської районної державної адміністрації та призначення на посаду заступниці начальника Львівської ОВА. Львівську районну державну адміністрацію вона очолювала із 26 лютого 2021 року.

З 2019 року Христина Замула була головою Кам'янка-Бузької РДА, а до цього — депутаткою Кам'янка-Бузької районної ради від партії "Народний контроль". Раніше посадовиця працювала у Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву. З 2020 року є членкинею Львівського осередку партії "Слуга народу".

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