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Військового начальника відділу зв'язку визнали винним у дезертирстві та держзраді — Миколаївська спецпрокуратура
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Військового начальника відділу зв'язку визнали винним у дезертирстві та держзраді — Миколаївська спецпрокуратура

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У Києві суд визнав колишнього начальника відділення зв’язку військової частини в Криму винним у дезертирстві та державній зраді. Розслідування здійснювали миколаївські слідчі Державного бюро розслідувань.

Про це восьмого березня повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону України.

За матеріалами справи, у 2014 році під час окупації Криму, з метою ухилитись від виконання обов’язків військової служби в Україні, чоловік не з’явився на неї.

"Зрадивши Військовій присязі, він відмовився виконувати обов'язки несення військової служби у Збройних силах України та перейшов на бік ворога, чим вчинив дезертирство та державну зраду", — йдеться в повідомленні.

Підозрюваний продовжує служити у складі військової частини "12767" Збройних сил Російської Федерації.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією майна, за статтямиЧастина 1 статті 408; частина 1 статті 111 Кримінального кодексу України. "Дезертирство" та "Колабораційна діяльність".

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