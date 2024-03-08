У Києві представили дослідження "Досвід країн щодо реінтеграції дітей та молоді"

У Києві презентували дослідження "(Не)вивчені уроки: Досвід країн щодо реінтеграції дітей та молоді" в контексті когнітивної реінтеграції з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Крим.

Зазначається, що протягом 2023 року “Центр Громадянської просвіти “Альменда” провела Дослідження досвіду країн, які пережили воєнні конфлікти й внутрішні суперечності, щодо реінтеграції дітей і молоді. За результатами дослідження була розроблена Матриця успішних та неуспішних практик, які потрібно враховувати під час напрацювання державної політики України щодо реінтеграції дітей та молоді після деокупації .

Одночасно ЦГП "Альменда" провів ряд дискусій з різними акторами: експертним середовищем, академічною спільнотою українських вишів та українським студентством щодо бачення процесів реінтеграції дітей та молоді.

Під час заходу також представили “Дорожню карту” щодо політики до реінтеграції дітей та молоді, які перебували в окупації, розроблену спільно з Українською гельсінською спілкою з прав людини та Регіональним центром прав людини.

Керівниця напрямку національної адвокації ЦГП "Альменда" Валентина Потапова зазначила, що вагому роль у дискусіях взяла молодь з університетів, яким було цікаво взяти участь у досліджені.

"Інтегруватися діти з окупованих територій будуть до спільноти своєї, молодіжної. І тому дуже важливо подивитися, а що думає сторона, яка приймає, і які в неї настрої. Ми звернулися до декількох університетів, які сказали, що їм це цікаво і вони готові взяти участь у дослідженні. Мета цих дискусій в тому, щоб спробувати знайти оптимальне рішення у розв'язанні питань,щодо зменшення ризиків і викликів під час реінтеграції", — розповіла вона.

За словами Потапової, у дискусії були два блоки — інформаційний та практичний.

"Перший — інформаційний, в якому ми спробували надати інформацію, що зараз відбувається з дітьми у тимчасовій окупації. Інший блок був практичний. Дітям запропонували зробити профайл, як вони уявляють дитину, яку потрібно реінтегрувати та спробувати визначити виклики та шляхи вирішення цих викликів. Для студентів ми запропонували відеоролик "Мілітаризація та русифікація: як живуть українські діти в окупації". Водночас, ми розуміли: те, що будуть казати студенти, це такі вербальні прояви. А цікаво було б подивитися на невербальні прояви, тому ми залучили практичного психолога. І вона спостерігала під час дискусій за студентами, які працювали", — зазначила Валентина Потапова.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook