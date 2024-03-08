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В Ужгороді школи у новий 2024 навчальний рік готові прийняти понад півтори тисячі першокласників
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В Ужгороді школи у новий 2024 навчальний рік готові прийняти понад півтори тисячі першокласників

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Прийом документів до перших класів закладів середньої освіти Ужгорода розпочався 1 березня і триватиме до кінця травня. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу закладів освіти управління освіти Ужгородської міської ради Олена Габор.

За словами Олени Габор, цьогоріч школи та ліцеї міста Ужгород готові прийняти півтори тисячі дітей.

"В місті Ужгород функціонує 32 заклади загально-середньої освіти. В тому числі 4 приватних. З них 27 закладів освіти, в тому числі 3 приватні готові прийняти першачків", — додала Олена Габор.

Як розповів директор Ужгородського ліцею "Лідер" Мар’ян Комарницький, понад 60 заяв на вступ до першого класу цього навчального закладу надійшло впродовж тижня.

Серед майбутніх першокласників — Кіра. Родина дівчинки переїхала в Ужгород у 2019-му із міста Шахтарськ Донецької області.

"Наше місто окуповане, то ми лишилися тут жити. Навчається зараз старша дитина в цій школі і я молодшу сюди віддаю", — розповідає мама майбутньої першокласниці Олена.
"Я все сама знаю. Треба виконувати завдання, ходити на фізкультуру і всі заняття. А ще на перерві ми будемо з моєю сестрою гратися", — додає Кіра.

Мама ще одної майбутньої першокласниці розповіла, що обрала цю школу через хороші відгуки. У ліцеї "Лідер" діти молодшої школи навчаються за програмами "Інтелект" та Нова українська школа.

В Ужгороді школи у новий 2024 навчальний рік готові прийняти понад півтори тисячі першокласників
Фото: Тетяна Рожновська | Суспільне Ужгород
"Ужгородський ліцей "Лідер" готовий прийняти у цьому році на 2024-2025 рік 90 учнів. Є вулиці закріплені за школою і з тих вулиць в першу чергу приймаються учні. Друге – приймаються учні, братики або сестрички яких уже навчаються в навчальному закладі. Третє — це діти вчителів та працівників школи. Якщо є вільні місця, то приймаються діти, батьки яких працюють поблизу школи", — розповідає директор навчального закладу Мар'ян Комарницький.

Цього року "Лідер" випускає 143 учнів початкової школи. Марина Казєнцева вчителька 4-го-В готує до випуску один із таких класів.

В Ужгороді школи у новий 2024 навчальний рік готові прийняти понад півтори тисячі першокласників
Вчителька ліцею "Лідер" Марина Казєнцева. Фото: Тетяна Рожновська | Суспільне Ужгород
"Батьки готуються іти до першого класу, а вчителі мусять іще випустити 4-й клас. Така доріжка пройдена складна: ковіди, повномасштабне вторгнення, відключення світла. Ці діти витримали все. Вони молодці. Чесно, я душею й серцем з ними. А до першого класу я завжди готова", — розповідає Марина Казєнцева.

Начальниця відділу закладів освіти управління освіти Ужгородської міської ради Олена Габор зазначила, що в місті зараз навчаються 1645 четвертокласників. Приблизно стільки ж пешокласників навчальні заклади готові прийняти на навчання з 1-го вересня 2024 року. Заяву на зарахування до першого класу в школи та ліцеї Ужгорода батьки можуть подати до кінця травня.

В Ужгороді школи у новий 2024 навчальний рік готові прийняти понад півтори тисячі першокласників
Фото: Тетяна Рожновська | Суспільне Ужгород
"Щоб записати дитину в перший клас, потрібно подати такі документи: заяву на зарахування до закладу освіти за визначеним зразком, копію свідоцтва про народження дитини, під час подання надається оригінал, оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086 О, і у разі наявності та за бажанням одного з батьків до заяви про зарахування додається оригінал або копія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. А також документи, що підтверджують місце проживання дитини або одного з батьків або особи, що їх замінює", — додала Олена Габор.

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