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Екскерівника відділення зв’язку військової частини в Криму засуджено за держзраду
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Екскерівника відділення зв’язку військової частини в Криму засуджено за держзраду

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ОФіс генпрокурора
Ілюстративне фото. УНІАН

Заочний вирок отримав колишній керівник відділення зв’язку військової частини в Криму. Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років за дезертирство та державну зраду.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

У суді доведено, що у 2014 році під час окупації території АР Крим колишній начальник відділення зв’язку — начальник зв’язку штабу військової частини, з метою назавжди ухилитись від виконання обов’язків військової служби, не з’явився на службу.

Зрадивши Військовій присязі, він відмовився виконувати обов'язки несення військової служби у Збройних Силах України та перейшов на бік РФ, чим вчинив дезертирство та державну зраду.

З 2014 року і по сьогодні засуджений проходить військову службу у складі військової частини 12767 ЗС РФ.

Його визнано винним у дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України). Санкції статей передбачують позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією всього належного майна.

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