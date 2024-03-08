У Криму окупанти агітують студентів для участі у війні проти України — ЦНС

У Криму напередодні закінчення навчального року посилилась агітація окупантів щодо вступу до лав ЗС Росії.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Агітатори з військкомату здійснюють обхід навчальних закладів та пропонують замість строкової служби укласти контракт, аби мати змогу набрати “добровольців” та відправити їх на фронт", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що агітацію проводять під час екскурсій та зганяючи молодь на масові заходи з пропагандистськими концертами.

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