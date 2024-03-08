Сімнадцятирічна житомирянка пише вірші про Шевченка

Сімнадцятирічна житомирянка Валерія Шарова пише вірші про Шевченка. З одинадцяти років вона цікавиться його творчістю — вивчає автобіографію, твори та картини. Кореспондентам Суспільного дівчина розповіла, що у своїх віршах про поета вона надихається його волелюбством та патріотизмом.

З дитинства разом зі своєю бабусею Яніною Глінчевською Валерія Шарова читала вірші Тараса Шевченка та розбирали зміст кожного речення.

"Мені дуже імпонує його любов та ставлення до рідної Батьківщини. Доля Шевченка склалася так, що він небагато часу побув в Україні, але він її любив і це відчувається усюди в його поезіях", — сказала Валерія Шарова.

Сімнадцятирічна житомирянка Валерія Шарова. Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Валерія розповіла, що для неї важливо розкрити особистість поета не лише через його твори, а й через його картини.

"Розбір картини "Катерина" мене найбільше вразив. Там проводилося багато цікавих паралелей із різними картинами інших художників, зокрема постава стоп, коли вона стояла. Я помітила паралелі з картиною "Сікстинська Мадонна", — говорить житомирянка.

Зі слів Валерії, для того щоб розповідати про справжнього Шевченка всьому світові, вона вивчає іноземні мови і планує пов’язати свою майбутню професію з ними.

"Шевченка зображують у шапці та у кожусі. Він такий суворий, ображений на життя, але як стверджують науковці, таким він не був. Він був товариським, про що свідчать спогади його друзів і колег. Ті, кого він кохав, описують його як мегапозитивну людину", — сказала Валерія Шарова.

Валерія розповіла, що хоче, аби всі знали, що поет Шевченко ще 210 років тому демонстрував світові гарний смак.

"Він був модником, він купив собі одяг за 100 карбованців. На той час це була величезна сума", — каже сімнадцятирічна житомирянка.

Сімнадцятирічна житомирянка Валерія Шарова. Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Зі свого власного доробку Валерія Шарова має понад десять віршів присвячених Тарасу Шевченку і говорить, що планує згодом видати збірку.

"В рядках поета доля України. Гірка, тривожна, радісна, жива. Краса чарівна, гілочка калини. Улюблена до щему сторона. А ворог не жаліє це і нищить. Уламок в скроні, а Тарас стоїть. Як символ незалежної країни. За неї Господа моліть. Бо на оновленій землі, врага не буде супостата. І буде син і буде мати і будуть люди на землі", — прочитала свій вірш Валерія.

Сімнадцятирічна житомирянка Валерія Шарова. Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

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