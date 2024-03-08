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Напад на журналістів у Києві, які викрили шахрайський call-центр. Що кажуть у поліції
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Напад на журналістів у Києві, які викрили шахрайський call-центр. Що кажуть у поліції

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Напад на журналістів у Києві
У Києві побили журналістів "СтопКору", які викрили роботу шахрайського call-центру. 8 березня 2024 року. Фото: "СтопКор"

Журналісти видання "СтопКор"викрили черговий шахрайський кол-центр на столичному Печерську. Невідомі, що "охороняли" офіс, напали на медійників. У поліції відкрили кримінальне провадження.

Про це поінформували журналісти видання "СтопКор".

Команда "СтопКору" викрила черговий псевдоінвестиційний офіс у київському бізнес-центрі за адресою вул. Алмазна, 18/7. Спочатку журналістів не пускали в приміщення, але їм все ж вдалося потрапити всередину. Після цього багато людей, ймовірно, працівники шахрайського кол-центру, почали тікати з будівлі.

Напад на журналістів у Києві, які викрили шахрайський call-центр. Що кажуть у поліції
"Офісники" масово втікають з будівлі. Фото: "Стопкор"

"На місце журналісти викликали слідчо-оперативну групу поліції, але поки правоохоронці прибули на місце, "кол-центрівці" встигли винести з приміщення техніку й документи — ймовірно, аби приховати сліди незаконної діяльності", — розповіли журналісти.

І вже, коли поліцейські приїхали на місце й оформлювали документи, троє людей напали на представників "СтопКору".

"Нападники намагались вибити з рук медійників техніку, а також завдали одному з репортерів удару в обличчя", — поінформували журналісти видання.

Репортери подали заяву до поліції про напад.

Згодом у поліції Києва поінформували, що за фактом побиття журналіста на столичному Печерську розпочали кримінальне провадження.

"Правоохоронці кваліфікували подію як погрозу або насильство щодо журналіста. Наразі поліція встановлює всі обставини події", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що журналіста "УП" Михайла Ткача затримали у Польщі біля кордону із Білоруссю. Розслідувач разом з оператором знімав матеріал щодо транзиту продукції між польською державою та Росією.

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