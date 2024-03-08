9 та 10 березня у Полтавській області буде мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від мінуса до +5 градусів тепла.
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Полтавській області 9 березня
У суботу денна температура на Полтавщині буде від 0 до 5 градусів тепла. Уночі — від -1 до -6 градусів. У Полтаві вночі буде від -3 до -5, вдень — від одного градуса морозу до +3. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду.
Погода в Полтавській області 10 березня
У неділю вдень очікується від 0 до +5 градусів. Уночі – від -1 до -6 градусів. Синоптики прогнозують погоду без опадів. Вітер змінний, з південно-західного на північний, 3-5 метрів за секунду.
У інших областях України 2-3 березня денна температура повітря коливатиметься від +4 до +9 градусів.
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