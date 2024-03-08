НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вихідними на Полтавщині буде мінлива хмарність
ПОГОДАРегіони

Вихідними на Полтавщині буде мінлива хмарність

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Погода
Хмарна погода на Полтавщині. Фото ілюстративне, pexels

9 та 10 березня у Полтавській області буде мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від мінуса до +5 градусів тепла.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Полтавській області 9 березня

У суботу денна температура на Полтавщині буде від 0 до 5 градусів тепла. Уночі — від -1 до -6 градусів. У Полтаві вночі буде від -3 до -5, вдень — від одного градуса морозу до +3. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду.

Погода в Полтавській області 10 березня

У неділю вдень очікується від 0 до +5 градусів. Уночі – від -1 до -6 градусів. Синоптики прогнозують погоду без опадів. Вітер змінний, з південно-західного на північний, 3-5 метрів за секунду.

У інших областях України 2-3 березня денна температура повітря коливатиметься від +4 до +9 градусів.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Вночі нижче нуля: погода на Донеччині 9 березня
Вночі нижче нуля: погода на Донеччині 9 березня
Якою буде погода в Одесі та області найближчими днями
Якою буде погода в Одесі та області найближчими днями
Якою буде погода в Івано-Франківську та області 10 березня
Якою буде погода в Івано-Франківську та області 10 березня
Тернопільський став
Малохмарно, без опадів: прогноз погоди на Тернопільщині на вихідні
На початок