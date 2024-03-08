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Залишили домівки через війну: на Житомирщину евакуаційним потягом приїхали 57 жителів Донеччини
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Залишили домівки через війну: на Житомирщину евакуаційним потягом приїхали 57 жителів Донеччини

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переселенці, потяг, евакуація, Донеччина, Бердичів, Житомирщина, ДСНС, влада
На вокзалі зустрічають переселенців з Донеччини. Бердичів, Житомирщина, 8 березня 2024 року. Фото: ДСНС Житомирщини

Під ранок 8 березня до Бердичева прибув черговий евакуаційний потяг із Донеччини. На залізничний вокзал приїхали 57 людей із територій, де ведуться активні бойові дії.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС в Житомирській області на офіційному сайті.

За інформацією рятувальників, серед тих, хто приїхав на Житомирщину — 13 дітей та 10 осіб з інвалідністю.

"На залізничному вокзалі громадян зустріли рятувальники, поліцейські, представники органів влади, благодійної організації "Карітас України" та Товариства Червоного Хреста України. Всі вони допомогли прибулим зійти з потягу та перенесли їхні речі до транспорту для подальшого перевезення. Громадяни отримали одноразову фінансову допомогу, харчові набори та засоби гігієни", — йдеться у повідомленні.

Для перевезення людей з інвалідністю був спеціальний транспорт, який надав благодійний фонд "Рокада". Автобусом людей перевезли до місць тимчасового проживання до Коростенського та Бердичівського районів, 16 переселенців виявили бажання оселитися самостійно.

переселенці, потяг, евакуація, Донеччина, Бердичів, Житомирщина, ДСНС, влада
Транспортування переселенців з інвалідністю. Бердичів, Житомирщина, 8 березня 2024 року. Фото: ДСНС Житомирщини

переселенці, потяг, евакуація, Донеччина, Бердичів, Житомирщина, ДСНС, влада
Переселенці, які приїхали евакуаційним потягом з Донеччини. Бердичів, Житомирщина, 8 березня 2024 року. Фото: ДСНС Житомирщини

За інформацією заступниці голови Бердичівської РДА Катерини Вислоцької, 31 людина оселиться у громадах Коростенського району, 5 людей розмістили в геріатричних пансіонатах Житомирщини.

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