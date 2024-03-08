Під ранок 8 березня до Бердичева прибув черговий евакуаційний потяг із Донеччини. На залізничний вокзал приїхали 57 людей із територій, де ведуться активні бойові дії.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС в Житомирській області на офіційному сайті.

За інформацією рятувальників, серед тих, хто приїхав на Житомирщину — 13 дітей та 10 осіб з інвалідністю.

"На залізничному вокзалі громадян зустріли рятувальники, поліцейські, представники органів влади, благодійної організації "Карітас України" та Товариства Червоного Хреста України. Всі вони допомогли прибулим зійти з потягу та перенесли їхні речі до транспорту для подальшого перевезення. Громадяни отримали одноразову фінансову допомогу, харчові набори та засоби гігієни", — йдеться у повідомленні.

Для перевезення людей з інвалідністю був спеціальний транспорт, який надав благодійний фонд "Рокада". Автобусом людей перевезли до місць тимчасового проживання до Коростенського та Бердичівського районів, 16 переселенців виявили бажання оселитися самостійно.

Транспортування переселенців з інвалідністю. Бердичів, Житомирщина, 8 березня 2024 року. Фото: ДСНС Житомирщини

Переселенці, які приїхали евакуаційним потягом з Донеччини. Бердичів, Житомирщина, 8 березня 2024 року. Фото: ДСНС Житомирщини

За інформацією заступниці голови Бердичівської РДА Катерини Вислоцької, 31 людина оселиться у громадах Коростенського району, 5 людей розмістили в геріатричних пансіонатах Житомирщини.

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