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Через удар "шахеда" 8 лютого в Одесі збитки для довкілля склали понад 100 млн грн — екоінспекція
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Через удар "шахеда" 8 лютого в Одесі збитки для довкілля склали понад 100 млн грн — екоінспекція

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атака на Одесу 8 лютого
Пошкоджений навчальний заклад в Одесі внаслідок російської атаки 8 лютого 2024 року. Фото: Одеська міська рада

Внаслідок російського удару по Одесі вночі 8 лютого збитки для довкілля склали понад 100 мільйонів гривень.

Про це 8 березня повідомили в Державній екологічні інспекції Південно-Західного округу.

8 лютого російська армія поцілила по цивільній інфраструктурі Одеси, пошкоджень зазнали недобудована багатоповерхівка та навчальний заклад. В останньому пробитий дах, вибиті вікна. Міце атаки обстежили екоінспектори

"В результаті обстрілу встановлено засмічення земельних ділянок металевими уламками та будівельними відходами загальною площею понад 600 квадратних метрів. Сума збитків складає понад 1️17 мільйонів гривень", — зазначили в інспекції.

Цю суму додали до єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю в результаті збройної агресії Росії, уточнили в екоінспекції.

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