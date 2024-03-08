15 років за ґратами: жителя Дніпра засуджено за державну зраду

Покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна отримав житель Дніпра. Його засудили за державну зраду в умовах воєнного стану. Вирок відстояли в апеляційному суді.

Про це йдеться на сайті Дніпропетровської обласної прокуратури.

Прокурори довели, що з травня по липень 2022 року чоловік на виконання завдань представників ФСБ РФ збирав та передавав інформацію щодо місць дислокації підрозділів Збройних Сил України, переміщення української військової техніки, кількості, напрямку їхнього руху, розташування залізничних вокзалів, вузлів та аеродромів на території Дніпропетровщини.

При цьому засуджений усвідомлював, що надану ним інформацію російські війська можуть використати для завдання ракетних ударів по зазначених об’єктах.

У судовому засіданні він не визнав свою вину.

Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а вирок першої інстанції — без змін.

Чоловіка засудили за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Вирок наразі набрав законної сили.

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