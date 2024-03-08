З Івано-Франківщини депортували сімох іноземців — міграційна служба

З території Івано-Франківської області за межі України депортували сімох іноземців-правопорушників.

Про це інформують на Facebook-сторінці Міграційної служби в Івано-Франківській області.

Як йдеться у повідомленні, від початку 2024 року в Івано-Франківській області виявили 11 нелегальних мігрантів. Семеро з них вже виїхали за межі України. Вони жили в Надвірнянському, Косівському й Івано-Франківському районах.

"Щойно в пункті перетину кордону з Республікою Молдова працівники УДМС в Івано-Франківській області видворили з України 44-річного громадянина Грузії, а декількома днями раніше — громадянина РФ", — йдеться у дописі.

Працівники міграційної служби оформляють документи для перетину кордону України та проїзні документи, щоб завершити процедуру примусової депортації іноземців-правопорушників до країн походження.

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