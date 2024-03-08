Президент України посмертно нагородив орденом "За мужність" III ступеня старшого сержанта Збройних сил України, учасника АТО, депутата Вигодської селищної ради, що на Івано-Франківщині, Анатолія Вертепного. Указ про присвоєння відзнаки Зеленський підписав 24 серпня 2023 року. Державну нагороду вручили дружині військовослужбовця Іванні Вертепній.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Вигодської селищної ради.

Як йдеться в указі, Анатолія Вертепного нагородили "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, та самовіддане виконання військового обовʼязку".

Що відомо про Анатолія Вертепного

Анатолій Вертепний народився 18 лютого 1971 року у селищі Вигода Калуського району. Був правозахисником, депутатом трьох скликань Вигодської селищної ради, очолював громадську організацію "Вигодська спілка учасників бойових дій". Також барв участь в АТО/ООС.

Анатолій Вертепний добровольцем пішов на фронт з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Боєць воював у складі 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" та в "Азові".

Анатолій Вертепний був двічі поранений, проте після лікування знову повернувся на фронт. Воїн боронив країну від російських військових на Житомирщині, Київщині та Донеччині.

Анатолій Вертепний загинув 5 квітня 2023 року під час бойового завдання поблизу Бахмута. 52-річного воїна поховали 13 квітня 2023 року в рідному селищі Вигода. У нього залишилися батьки, дружина та двоє синів.

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