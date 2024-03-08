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На Дніпропетровщині прижилися 30 тисяч саджанців сосни, "евакуйованих" з лісництва поблизу зони бойових дій
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На Дніпропетровщині прижилися 30 тисяч саджанців сосни, "евакуйованих" з лісництва поблизу зони бойових дій

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саджанці, сосна
Ілюстративне фото: Суспільне Дніпро

На Дніпропетровщині прижилися 30 тисяч трирічних саджанців сосни кримської, які рік тому вивезли із Крутоярівського лісництва Запорізької області, розташованого поблизу зони бойових дій.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Східного лісового офісу.

"Чим сосна старша, тим гірше вона приживається. Норматив — 70%. Евакуйовані саджанці прижилися на 67%. Враховуючи, що вони були трирічні, то результат є добрим", — розповіла провідна інженерка з лісокористування Східного лісового офісу Юлія Плєшакова.

Саджанці висаджені на території Панківського лісництва Петриківської філії. За ними продовжують наглядати.

Через війну, зазначають у Східному лісовому офісі, 20% лісів Дніпропетровської та Запорізької областей перебувають в обмеженому доступі, там неможливо вести господарську діяльність.

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