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Лучник з Рівненщини виборов право участі в XVII літніх Паралімпійських іграх
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Лучник з Рівненщини виборов право участі в XVII літніх Паралімпійських іграх

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Лучник Василь Наумчук виборов право участі в XVII літніх Паралімпійських іграх
Фото: Рівненська обласна рада

Спортсмен Рівненського регіонального центру "Інваспорт" Василь Наумчук виборов право на участь в XVII літніх Паралімпійських іграх в Парижі. Відповідний норматив він виконав на міжнародному турнірі з парастрільби з лука серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Досі лучники з Рівненщини не брали участь в Паралімпіадах.

Про це Суспільному 8 березня розповів заступник директора Рівненського регіонального центру "Інваспорт" Володимир Мурін.

У міжнародному турнірі з парастрільби з лука серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, які відбулися 2–7 березня у Дубаї, брали участь 226 спортсменів із 55 країн світу.

Василь Наумчук посів 33 місце у змаганнях з парастрільби з класичного лука, поступившись у плей-оф чинному чемпіону світу з США.

Зі слів Володимира Муріна, спортсмен виконав необхідний норматив і отримав право на участь в XVII літніх Паралімпійських іграх в Парижі. Досі лучники з Рівненщини не брали участь в Паралімпіадах:

“Роки три назад ми відкрили відділення стрільби з лука на базі Березнівського ліцею спортивного профілю. Василь Наумчук з Березнівщини наразі є спортсменом-інструктором Укрцентру “Інваспорт” штатної збірної команди України зі стрільби з лука, серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Поки у мене немає протоколів змагань, тож детально ще не можу сказати про результати. Але єдине, що знаю, що за підсумком класифікаційних вимог є чітка вимога з виконанням нормативів. Василь виконав цю вимогу”.

Змагання відбудуться в Парижі з 28 серпня до 8 вересня 2024 року.

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