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"Дати можливість реалізуватися": на Закарпатті діє інклюзивна кав'ярня, в якій працюють вихованці будинку-інтернату
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"Дати можливість реалізуватися": на Закарпатті діє інклюзивна кав'ярня, в якій працюють вихованці будинку-інтернату

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В інклюзивній кав'ярні в селі Вільшани Хустського району працюють п'ятеро вихованців будинку-інтернату. Про це Суспільному розповіла координаторка проєктів благодійного фонду “Комітет медичної допомоги на Закарпатті” Леся Левко.

За словами Лесі Левко, ідея відкрити кав'ярню для вихованців Вільшанського будинку-інтернаті належить благодійному фонду “Комітет медичної допомоги на Закарпатті”.

"Така кав'ярня-крамниця була однією наших найдавніших мрій. Ми завжди хотіли тут таку невеличку кав'ярню, яка б презентувала наш заклад, ті вироби, які роблять підопічні закладу і де б вони могли також зближуватися з іншими людьми, які просто проїжджають десь повз десь відпочити або просто по роботі. На даному етапі це просто п'ятеро вихованців, але нашою ідеєю є поступово залучати також й інших вихованців даного закладу, щоб тим самим дати їм можливість реалізувати себе, тому що всі ми працювати і бути корисними і бачити результат своєї роботи", — розповіла Леся Левко.

Інклюзивну кав'ярню, в якій працюють вихованці Вільшанського будинку-інтернаті назвали "Косиця". Баристкою тут працює Едіта Мелоян.

"Дати можливість реалізуватися": на Закарпатті діє інклюзивна кав'ярня, в якій працюють вихованці будинку-інтернату
Фото: Оксана Ушакова | Суспільне Ужгород
"Я в магазині обслуговую клієнтів, я дуже рада, що тут є магазин, я дуже пишаюся, що він тут є. До нас люди приходять в гості. Обслуговуємо їх, кавою гостимо, хто що хоче, чай, капучино, солодощі", — ділиться враженнями Едіта Мелоян.

За словами речниці благодійного фонду "Комітет Медичної Допомоги на Закарпатті" Катерини Ірхи, інклюзивна кав'ярня "Косиця" працює з 19 грудня 2023 року, відвідувачів приймають три рази на тиждень.

"Дати можливість реалізуватися": на Закарпатті діє інклюзивна кав'ярня, в якій працюють вихованці будинку-інтернату
Фото: Оксана Ушакова | Суспільне Ужгород
"Відкрили і кав'ярню, і магазин, тому що тут діють багато майстерень і дуже багато класних виробів, які підопічні виготовляють і їм важливо відчувати, що це комусь потрібно. Вони хочуть більшу та ширшу аудиторію і довести свою спроможність робити класні речі. Інклюзивна кав'ярня-крамниця “Косиця” ми сподіваємося, що в концепції заходу — вона відтворена, тому що це гарно і квітучо, і це такий класний початок", — розповіла Катерина Ірха.

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