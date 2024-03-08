Сьогодні, 8 березня, на вулиці Зеленій у Львові 13-річний хлопець заліз на дах потяга та отримав ураження електричним струмом. Підлітка з опіками госпіталізували до лікарні.

Про це Суспільному розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Виклик про ураження струмом до медиків надійшов о 13:56. На місці події з'ясувалось, що 13-річний мешканець Житомирської області заліз на потяг, де отримав ураження електричною дугою.

"Хлопця із опіком правої кисті середнього ступеня ураження госпіталізували до лікарні святого Миколая", — повідомила речниця Центру Тетяна Андрєєва.

За словами медиків лікарні, зараз дитина у стані середньої важкості.

"Внаслідок ураження електричним струмом у пацієнта опіки третього ступеня на лівій руці та колінах. Опікові хірурги роблять регулярні перевʼязки, а команда анестезіологів знеболює і впродовж наступної доби слідкуватиме за роботою серцево-судинної системи пацієнта, аби попередити будь-які ризики", — зазначив завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Ярема Безніско.