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У Будинку зв'язку в окупованому Маріуполі виявили понад 30 людей, які загинули там — радник мера
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У Будинку зв'язку в окупованому Маріуполі виявили понад 30 людей, які загинули там — радник мера

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В окупованому Росією Маріуполі у Будинку зв'язку виявили понад 30 людей, які загинули там внаслідок обстрілів.

Про це Суспільному Донбас розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Мені про це стало відомо вчора(7 березня — прим. ред.) зі своїх джерел. Коли російські окупанти почали демонтажно-ремонтні роботи, ми вирішили, що це великий ризик руйнації мозаїк Арнаутова та підняли галас. Тоді окупанти поставили на паузу. Весь тиждень там була пауза та приїхали реставратори", — каже Андрющенко.

За його словами, потому роботи поновили.

"Ми думали, що це пауза через наш галас, а виявилось, що пауза була через загиблих. Вони підняли одну з плит перекриття, яка впала, та знайшли там близько 30-32 тіл загиблих людей в різному стані. Люди напевне ховались від обстрілів. Можливо, туди скинули авіабомбу", — зазначив Петро Андрющенко.

Радник мера уточнив Суспільному, що це місце було під бомбардуванням навесні 2022 року разом з пологовим будинком.

"Роботи зупиняли до ексгумації, після її проведення роботи продовжили", — уточнив Петро Андрющенко.

За його словами, російські окупанти перепоховали останки на кладовищі у селищі Старий Крим.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що даних про ідентифікацію не має. Оперуючи тими даними, які він має, серед загиблих у Будинку зв'язку є 22-річна дівчина Ольга. Вона вчитель-репетитор іноземних мов, яка повернулась до міста з Європи.

"В Будинку зв'язку ця дівчина була не одна, там були й інші люди з документами, але хто вони — не знаю. На передодні виборів у РФ росіяни скрили факт такої знахідки", — каже Андрющенко.

На думку Петра Андрющенка, в окупованому місті ще є місця, де можливо лишаються останки людей, загиблих під час бомбардувань. В центрі Маріуполя, скоріш, вже немає таких місць, уточнив він.

"Загалом зараз померлих в окупованому місті ховають у Старому Криму. Раніше ми фіксували масові поховання у Старому Криму, Мангуші та Виноградному", — розповів Андрющенко.

Радник мера зазначив, що наразі російські окупанти проводять демонтажні роботи.

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