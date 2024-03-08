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В одному з районів Одеси побудують бювет
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В одному з районів Одеси побудують бювет

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Бюветний комплекс
Бювет. Фото: Одеса медіа

В Одесі планують побудувати ще один бюветний комплекс. Він буде розташований у Пересипському районі.

Про це 8 березня повідомили на сайті Одеської міської ради.

Бюветний комплекс буде розташований у сквері біля кінотеатру "Зоряний". 7 березня жителів району ознайомили з проєктними рішеннями щодо запланованого до будівництва бювету.

За даними міськради, бювет стане не тільки джерелом чистої питної води, а також виконуватиме функцію альтернативного джерела водозабезпечення району у разі надзвичайної ситуації.

Будівництво цього бювету зазначено у Міській цільовій програмі охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2022-2027 роки. На його проєктування та будівництво у програмі заклали 10 мільйонів гривень: чотири мільйони у 2024 році і шість — у 2025.

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