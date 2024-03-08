Фінляндія допомагатиме Київщині у відбудові

Фінляндія та фінські компанії готові надавати максимальну допомогу Київщині у відбудові. Серед проєктів, які обговорюються, комплексна відбудова та енергетична трансформація, сприяння у закупівлі обладнання для медзакладів області.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Проєкти, які можуть бути спільно реалізовані, обговорили під час зустрічі з Послом Фінляндії в Україні Якко Лехтовіртом, Послом з реконструкції та підтримки України Антті Вянська і представниками низки компаній", — йдеться у дописі посадовця.

За словами Руслана Кравченка, Фінляндія вже виділила 2,5 млрд євро на допомогу Україні. І, як запевнили міжнародні партнери, мають ресурс для реалізації конкретних проєктів.

"Зокрема, обговорили питання комплексної відбудови, енергетичної трансформації, допомогу у закупівлі обладнання для медзакладів Київщини", – розповів очільник області.

Також Фінляндія висловила зацікавленість інвестувати в економіку України. В Україні протягом останніх років працювало чимало фінських компаній. Більшість з них продовжують працювати та деяким довелося призупинити свою діяльність.

"Розширити ринок збуту планує підприємство Kone, яке виготовляє ліфти та ескалатори. Компанія Peikko готова до реалізації проєктів в енергетичному секторі, а також у будівельній галузі", — поінформував Руслан Кравченко.

Раніше повідомлялося. що агровиробники Київщини, які обробляють до 500 га та зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР), можуть отримати кредит як для капітальних інвестицій, так і для поповнення обігових коштів. Для підтримки аграріїв у січні 2024 року запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві за підтримки Мінагрополітики, Єврокомісії, Міжнародної фінансової корпорації.

Що відомо про допомогу Київщині від іноземних партнерів

Програма розвитку ООН (ПРООН) надаватиме Київщині технічну підтримку під час відновлення будівель, які постраждали під час повномасштабного вторгнення російських військ на територію регіону. Наразі йдеться про 56 об'єктів, які відбудовуватимуть за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

До Ірпінського відділку поліції доставили конфісковану зброю із США. Її правоохоронцям передали колеги з міста-побратима Маямі.

Допомогу на суму близько 2 млн доларів передасть Ірпеню американське місто-побратим Мілвокі. Це понад 800 безперебійних точок доступу Wi-Fi та програмне забезпечення. Це не звичайні домашні маршрутизатори, а унікальна система, яку застосовують в оборонному секторі США. Вони вперше використовуватимуться за межами країни.

У Білій Церкві на Київщині побувала делегація представників бізнесу з Південної Кореї, щоб обговорити інвестиційні проєкти. Розглядається можливість налагодити виробництва сандвіч-панелей та побудувати новий завод.

Японська компанія Miyamoto International допоможе Київщині створити комплексну систему переробки відходів. Вона відома на міжнародній арені своїм досвідом відновлення населених пунктів після стихійних лих, військових конфліктів та катастроф.

Бучанська громада отримала чотири вантажівки будівельних матеріалів із Польщі. Організація "Global Compact Poland" надала мінеральну вату і модульну черепицю для відбудови житла, пошкодженого внаслідок російської агресії.

Ще місцевим жителям прислали гуманітарну допомогу від португальського міста-побратима Кашкайш: вживаний теплий одяг, білизну, дитячі іграшки та 50 обігрівачів. Пізніше іноземці виділили €500 тисяч для відновлення закладів освіти Бучі.

Від німецьких міст Дрезден та Бергіш Гладбах Буча отримала міські автобуси, які вийшли на маршрути для перевезень населення. А Тайвань погодився виділити понад 18 млн гривень на відновлення спортивної школи.