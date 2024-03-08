Жіночий рух опору "Зла Мавка" привітав зі святом 8 березня жінок на тимчасово окупованій території Запорізької, Донецької областей та АР Крим, започаткувавши флешмоб "Не беру квіти від окупанта".
Про це сьогодні, 8 березня, повідомив рух опору "Зла Мавка" у своєму Telegram-каналі.
"Окупанти почали роздавати квіти нашим жінкам, але 8 березня - це не свято тюльпанів. Це міжнародний день жінок, які борються за свої права!", — йдеться у повідомленні.
Листівки зі слоганом "Не хочу квітів! Хочу мою Україну!" розмістили у громадських місцях у тимчасово окупованих містах Мелітополь Запорізької області, Донецьк та Євпаторія в АР Крим.
Раніше Суспільне повідомляло, що жіночий рух опору "Зла Мавка" привітав російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі з Днем закоханих.
Що відомо про рух опору "Зла Мавка"
Рух жіночого ненасильницького партизанського спротиву "Зла Мавка" виник у березні 2023 року в тимчасово окупованому Мелітополі. Його особливість в тому, що він винятково жіночий. Дівчата з тимчасово окупованих територій об'єдналися, щоб показати росіянам, що "їм тут не раді".
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