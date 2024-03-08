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"Не беру квіти від окупанта": на ТОТ Запорізької області "Злі мавки"оголосили флешмоб до 8 Березня
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"Не беру квіти від окупанта": на ТОТ Запорізької області "Злі мавки"оголосили флешмоб до 8 Березня

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Жіночий рух опору "Зла Мавка" оголосив флешмоб "Не беру квіти від окупанта" на ТОТ України
Листівки "Не хочу квітів! Хочу мою Україну!", розміщені жінками з руху опору "Зла Мавка". Фото: Telegram/ Зла Мавка

Жіночий рух опору "Зла Мавка" привітав зі святом 8 березня жінок на тимчасово окупованій території Запорізької, Донецької областей та АР Крим, започаткувавши флешмоб "Не беру квіти від окупанта".

Про це сьогодні, 8 березня, повідомив рух опору "Зла Мавка" у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти почали роздавати квіти нашим жінкам, але 8 березня - це не свято тюльпанів. Це міжнародний день жінок, які борються за свої права!", — йдеться у повідомленні.
"Не беру квіти від окупанта": на ТОТ України "Злі Мавки" започаткували флешмоб до 8 Березня
Листівки "Не хочу квітів! Хочу мою Україну!", розклеєні на вулицях тимчасово окупованих міст України. Фото: Telegram/ Зла Мавка

Листівки зі слоганом "Не хочу квітів! Хочу мою Україну!" розмістили у громадських місцях у тимчасово окупованих містах Мелітополь Запорізької області, Донецьк та Євпаторія в АР Крим.

"Не беру квіти від окупанта": на ТОТ України "Злі Мавки" започаткували флешмоб до 8 Березня
Листівки флешмобу "Не беру квіти від окупанта", розклеєні на вулицях тимчасово окупованих міст України. Фото: Telegram/ Зла Мавка

Раніше Суспільне повідомляло, що жіночий рух опору "Зла Мавка" привітав російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі з Днем закоханих.

Що відомо про рух опору "Зла Мавка"

Рух жіночого ненасильницького партизанського спротиву "Зла Мавка" виник у березні 2023 року в тимчасово окупованому Мелітополі. Його особливість в тому, що він винятково жіночий. Дівчата з тимчасово окупованих територій об'єдналися, щоб показати росіянам, що "їм тут не раді".

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