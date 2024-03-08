Учні та вчителі житомирського ліцею сплели для ЗСУ понад 150 сіток

Від початку повномасштабного російського вторгнення учні і вчителі житомирського ліцею №30 сплели та передали військовослужбовцям понад 150 маскувальних сіток.

Про це Суспільному розповів вчитель ліцею №30 Анатолій Шубін.

За його словами, серед замовників 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада та військовослужбовці, діти яких навчаються у цьому ліцеї.

"Ось ви можете побачити сітку розміром вісім на п'ять метрів. Її плели учні та колеги. Замовлення в нас трохи більше, тому ми будемо тягнути її з більшою сіткою", — сказав Анатолій Шубін.

Анатолій Шубін, Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

Маскувальна сітка, яку сплели учні та вчителі ліцею №30. Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

Учениця одинадцятого класу ліцею №30 Катерина Герус розповіла, що вони плетуть маскувальні сітки у вільний від навчання час.

"Майже кожного дня. Через день буває, між уроками, після уроків. Це не важко. Нас навчили і ми плетемо", — говорить Катерина Герус.

Катерина Герус, Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

Учень ліцею №30 Роман Михайловський разом з однокласниками плете маскувальну сітку розміром 10 квадратних метрів. Він розповів, що це не складно, але потрібна практика, і все вийде.

Роман Михайловський, Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

Зі слів асистентки вчителя Олени Іщук, на плетіння сіток її надихає молитва.

"Коли я плету цю сітку, я стараюся навіть у тиші молитися за наших військових, тому що я вірю в те, що ця сітка допоможе зберегти життя людей", — сказала Олена Іщук.

Олена Іщук, Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

Маскувальна сітка, яку сплели учні та вчителі ліцею №30. Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

"Основу для маскувальних сіток ми отримуємо від військових, це така машинка. А щодо матеріалів для самої сітки, раніше ми використовували тканину, яку збирали по району і в ательє. Проте зараз, на жаль, така тканина зеленого, маскуючого кольору закінчилася, тому ми придбали спеціальний матеріал через інтернет саме для виготовлення сіток", — розказав Анатолій Шубін

Гроші на придбання матеріалу надаються як вчителями, так і учнями та їхніми батьками. Упродовж двох років у ліцеї виготовили та передали військовослужбовцям понад 150 маскувальних сіток.

Маскувальна сітка, яку сплели учні та вчителі ліцею №30. Житомир, 8 березня 2024 року. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

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