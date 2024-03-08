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На благодійному вечорі в Університеті Короля Данила зібрали понад півтора мільйона гривень для ЗСУ
БлагодійністьАукціонЗСУРегіони

На благодійному вечорі в Університеті Короля Данила зібрали понад півтора мільйона гривень для ЗСУ

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На благодійному вечорі в Університеті Короля Данила зібрали понад півтора мільйона гривень для ЗСУ
Фото: Facebook/Університет Короля Данила

На благодійному вечорі в Університеті Короля Данила в Івано-Франківську зібрали 1 мільйон 505 тисяч гривень для 102 окремої бригади територіальної оборони й 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Про це повідомляють на Facebook-сторінці навчального закладу.

Лоти аукціону УКД для ЗСУ
Найдорожчим лотом аукціону стала ікона "Розп’яття Ісуса в момент покидання Землі і повернення до Батька Свого". Фото: Facebook/Університет Короля Данила

1 мільйон 356 тисяч гривень зібрали на аукціоні, 149 тисяч гривень — це донати учасників благодійного вечора. 1 мільйон спрямують на підтримку 102 бригади, 505 тисяч гривень — для 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

На благодійному вечорі в УКД зібрали понад 1,5 мільйона гривень для підтримки ЗСУ
Фото: Facebook/Університет Короля Данила

Благодійний вечір провели до 75-річчя від дня народження першого ректора УКД, отця Івана Луцького, який помер у 2014 році. Вшанувати пам'ять засновника університету прийшли його родичі, друзі, меценати, освітяни, громадські діячі та волонтери.

На благодійному аукціоні зібрали понад один мільйон гривень для підтримки ЗСУ
Фото: Facebook/Університет Короля Данила

Найдорожчим лотом аукціону стала ікона "Розп’яття Ісуса в момент покидання Землі і повернення до Батька Свого", яку надав митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир Війтишин. Її придбали за 300 тисяч гривень.

Благодійний вечір в УКД приурочили до 75-річчя від дня народження першого ректора Івана Луцького
Благодійний вечір провели до 75-річчя від дня народження першого ректора УКД, отця Івана Луцького. Фото: Facebook/Університет Короля Данила

"Іван Михайлович прагнув зробити якісну освіту доступною для кожної талановитої дитини незалежно від її соціального статусу. Над розбудовою університету невтомно працював до останніх днів життя", — йдеться у дописі.

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