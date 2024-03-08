На благодійному вечорі в Університеті Короля Данила в Івано-Франківську зібрали 1 мільйон 505 тисяч гривень для 102 окремої бригади територіальної оборони й 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".
Про це повідомляють на Facebook-сторінці навчального закладу.
1 мільйон 356 тисяч гривень зібрали на аукціоні, 149 тисяч гривень — це донати учасників благодійного вечора. 1 мільйон спрямують на підтримку 102 бригади, 505 тисяч гривень — для 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".
Благодійний вечір провели до 75-річчя від дня народження першого ректора УКД, отця Івана Луцького, який помер у 2014 році. Вшанувати пам'ять засновника університету прийшли його родичі, друзі, меценати, освітяни, громадські діячі та волонтери.
Найдорожчим лотом аукціону стала ікона "Розп’яття Ісуса в момент покидання Землі і повернення до Батька Свого", яку надав митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир Війтишин. Її придбали за 300 тисяч гривень.
"Іван Михайлович прагнув зробити якісну освіту доступною для кожної талановитої дитини незалежно від її соціального статусу. Над розбудовою університету невтомно працював до останніх днів життя", — йдеться у дописі.
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