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Армія РФ кидає великі сили на захоплення трьох населених пунктів на Новопавлівському напрямку — ОСУВ "Таврія"
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Армія РФ кидає великі сили на захоплення трьох населених пунктів на Новопавлівському напрямку — ОСУВ "Таврія"

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Російська армія кидає великі сили на захоплення Новомихайлівки, Георгіївки, Побєди та міста Красногорівки, що біля Мар'їнки, на Новопавлівському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"На Авдіївському напрямку стабілізована та просування фактично зупинене. Російські військові роблять дрібні рухи на цьому напрямку, які мають локальний характер. Найактивніший Новопавлівський напрямок, там російські військові зосереджує основні зусилля після виходу українських військ з Авдіївки. За добу — 27 штурмів", — уточнив Лиховій.

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